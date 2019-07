Luís Filipe Vieira questiona Carlos César: o PS revê-se nas declarações de Ana Gomes?

O Sport Lisboa e Benfica pretende que o Partido Socialista tome uma posição sobre as declarações da ex-euro deputada e membro do partido, Ana Gomes, sobre as declarações proferidas em relação à transferência do jogador João Félix para o Atlético Madrid. O jornal “Público“, teve acesso a uma carta que Luís Filipe Vieira enviou a Carlos César, presidente da bancada parlamentar do PS, no passado dia 11 de julho.

Em causa está a resposta de Ana Gomes no Twitter a um comentário sobre a transferência do jovem de 19 anos que ascendeu aos 126 milhões de euros. Bruno Faria Lopes, jornalista da revista “Sábado”, disse não ter encontrado uma “explicação racional e fundamentada” para uma venda com valores tão elevados. “Ainda não li uma explicação racional, e fundamentada, para isto”, escreveu. Em resposta, Ana Gomes, questionou se a transferência de João Félix não seria um “negócio de lavandaria”.

O clube da Luz quer que Carlos César se pronuncie sobre as declarações de Ana Gomes, que tiveram um “evidente propósito de calúnia e gravidade criminal associada”, sob o risco de o silêncio dos socialistas poder ser entendido como uma “aceitação tácita ou, pelo menos, tolerância quanto ao respectivo teor [das declarações]”.

Após estas afirmações de Ana Gomes, os encarnados anunciaram que vão avançar contra um processo contra a ex-euro deputada.