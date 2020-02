Luís Marques Mendes: “Congresso correu bem a Rui Rio”

O comentador político Luís Marques Mendes disse este domingo que o 38º congresso do Partido Social Democrata (PSD) “correu bem” a Rui Rio. Apesar de não ter tido grandes novidades, o encontro que se realizou este fim de semana foi, segundo o antigo líder do PSD, foi “tranquilo”.

“Rui Rio, de um modo geral, esteve bem nos dois discursos que fez. Não são marcantes, faltam-lhe coisas concretas e palpáveis, mas são estruturados, sobretudo o de encerramento” afirmou o advogado esta noite, no habitual comentário semanal na SIC.

Para Luís Marques Mendes, o congresso também foi positivo devido à disponibilidade de colaboração de Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS-PP, que esteve hoje em Viana do Castelo. “Aproveitou muito bem o tempo de antena que teve para apresentar o seu programa e dizer ao PSD que está disponível para coligações ou entendimentos em autárquicas e depois nas legislativas”, referiu.

Para o advogado, o problema do congresso foi o excesso de “diagnósticos” e a falta de causas e soluções concretas, mas Paulo Rangel e José Eduardo Martins tiveram as intervenções mais assertivas e acutilantes. Luís Marques Mendes destacou ainda a moção de Miguel Poiares Maduro por causa das suas “causas nobres, ideias novas, boas e justas para melhorar o sistema político”.

A Comissão Política Nacional do presidente do PSD foi hoje eleita com 62,4% dos votos. A lista de Rui Rio foi eleita com 541 votos favoráveis, 227 brancos e 99 nulos.

Na opinião do consultor da Abreu Advogados, Rui Rio terá “a vida mais facilitada nos próximos dois anos do que teve nos últimos dois”, porque estará sem oposição interna organizada, sem adversários de relevo e crescerá nas eleições autárquicas de 2021. “O mais importante é que Rui Rio vai contar, a favor dele, com o desgaste do Governo. Quanto mais tempo passa mais o Governo se desgasta – entrou na curva descendente – e isso vai notar-se”, explicou, em declarações ao canal de Paço d’Arcos.

Em relação ao Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), Luís Marques Mendes disse que esta parte final, das votações do OE2020 na especialidade, foi “tumultuosa”.