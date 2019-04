Lula da Silva: como foi o primeiro ano de prisão do ex-presidente do Brasil

Uma cela especial, com televisão, 15 metros quadrados e casa de banho privativa. Pode tomar duche de água quente. Com janelas pequenas de vidro e grades, fica no quarto andar do Núcleo de Inteligência Policial, afastada do local dos outros presos no âmbito na operação Lava-Jato.

O quarto tem casa de banho, uma cama de solteiro, uma mesa cheia de livros e uma televisão, dois benefícios especiais concedidos pela justiça a Lula por ser um ex-presidente, a mesma razão porque não ficou na ala prisional da corporação, junto a outros presos.

O dia de visitas, na prisão de Curitiba, é a quinta-feira. Aos fins de semana os presos não têm direito a sair da cela para passar duas horas no pátio. Lula passa os dias a ler, faz exercícios físicos e vê televisão. Neste primeiro ano terá recebido 500 visitas.

Os apoiantes do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva manifestam-se este domingo, em pelo menos 16 países, na data que marca um ano da prisão do antigo governante, segundo o Partido do Trabalhadores (PT).

Alemanha, Holanda, Austrália, Áustria, Brasil, Dinamarca, Espanha, EUA, França, Inglaterra, Itália, México, Portugal, Suécia, Suíça e Uruguai são os países anunciados na página da Internet do PT como palco de protestos contra a prisão de Lula da Silva.

No Brasil estão marcados atos em pelo menos 17 capitais de estados, sendo que Curitiba, cidade onde o histórico líder do PT se encontra preso, será um dos locais que mais manifestações receberá neste domingo, onde está também marcada uma vigília.

“É domingo, dia 07! Todos às ruas para defender a liberdade de Lula! Em Curitiba, caravanas de todo o país chegam à Vigília ‘Lula Livre’ para um grande ato contra a prisão sem provas do maior Presidente da História do Brasil”, refere a página da rede social Facebook de uma das organizações do evento.

No primeiro processo, Lula da Silva foi condenado por ter recebido como parte de “luvas” da construtora OAS um apartamento triplex numa praia de São Paulo, já confiscado e vendido pela justiça, e, na segunda ação, foi condenado por ter recebido, também como parte de “luvas” mas desta feita da construtora Odebrecht, uma quinta na área metropolitana da capital paulista.

Além desses dois processos, Lula enfrenta outros em São Paulo e Brasília, ainda em fase de tramitação.