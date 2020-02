Luxemburgo vai financiar projeto de energia solar da Assembleia Nacional de Cabo Verde

A Cooperação Luxemburguesa vai financiar o projeto “Sistema de Produção de Energia Solar Fotovoltaica” do palácio da Assembleia Nacional, que irá contribuir para a redução em cerca de 30% da fatura da eletricidade da instituição.

O ato de apresentação do projeto, orçado em 150 mil euros, foi presidido pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades cabo-verdiano, Luís Filipe Tavares, pelo presidente da Assembleia Nacional local, Jorge Santos, e pelo o ministro da Cooperação e Ação Humanitária luxemburguês, Frantz Fayot, no âmbito de uma visita a Cabo Verde.

Na ocasião, Jorge Santos realçou a importância do projeto financiado a 100% pelo Governo do Luxemburgo, que na opinião do chefe da casa parlamentar, irá resolver e diminuir a curto e médio prazo a fatura energética da Assembleia Nacional.

“Hoje, estamos aqui a lançar este projeto de micro geração e produção de energia com acesso e utilização do sol que abunda e que temos todos os dias aqui”, referiu o presidente, que assegurou que o Luxemburgo é um dos parceiros mais importante de Cabo Verde.

Por seu turno, o ministro luxemburguês mostrou-se muito orgulhoso em poder contribuir para a instalação e montagem deste sistema, que, no seu entender, terá a responsabilidade de garantir um estilo de vida sustentável e inspirar a todos a serem mais ambiciosos em busca da eficiência energética.

Segundo Frantz Fayot, a iniciativa está inserida no programa de apoio ao sector de energia renovável da Cooperação Luxemburguesa e está a ser implementado com a parceria e colaboração do Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial (CERMI) a nível da assistência técnica.

O ministro da Cooperação e Ação Humanitária luxemburguês encontra-se no país no âmbito das negociações do quinto Programa Indicativo de Cooperação (PIC) entre Cabo Verde e o Luxemburgo para o período 2021 – 2024, que irá sofrer um aumento de mais de 30%, passando os atuais 45 milhões de euros para cerca de 60 milhões.

O programa, que deve ser assinado entre os próximos meses de junho e julho deste ano, no Luxemburgo, foi um dos assuntos tratados na reunião de trabalho entre a delegação cabo-verdiana e luxemburguesa, realizada hoje, na cidade da Praia, na sequência da visita de três ministros luxemburgueses ao arquipélago.

A delegação integra ainda a ministra do Ambiente, Clima e Desenvolvimento Sustentável, Carole Dieschibourg, e o ministro de Energia e ministro do Ordenamento do Território, Claude Turmes, que estiveram nas ilhas de São Vicente e Santo Antão e nesta terça-feira visita o Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial (CERMI), na cidade da Praia.