MAAT celebra segundo aniversário com entrada gratuita

No dia em que completa dois anos, a 5 de outubro, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia de Lisboa (MAAT), encontrou a melhor forma de soprar as velas com os amantes de arte: decidiu abrir as portas entre os dias 5 a 7 de outubro para dar a conhecer gratuitamente a nova programação.

Para celebrar, apresenta quatro exposições diferentes. A primeira, do artista japonês Tadashi Kawamata, intitulada ‘Over Flow’, é dedicada à proliferação dos detritos plásticos nos oceanos, com uma instalação imersiva de escala monumental. Já a exposição colectiva ‘Artists’ Film International’, com curadoria de Maria do Mar Fazenda, aborda o tema da verdade.

Há ainda espaço para a exposição de fotografia Elefante, do fotógrafo português André Príncipe, que explora o tema da morte e o modo como a sociedade ocidental tende a negar a sua confrontação e ainda uma exposição dedicada à língua portuguesa: A Língua Portuguesa em Nós – que conta a história e a diversidade de um idioma que atualmente é falado por cerca de 270 milhões de pessoas em todo o mundo.

Como bónus, haverá ainda lugar para duas oficinas: a arquitectura em curtas, a a oficina para crianças Plasticus maritimus invade o MAAT.