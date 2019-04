As redes sociais têm sido o meio privilegiado para um dos casais mais mediáticos do planeta falar sobre casamento, separação, famíia e negócios. Num tweet publicado na semana passada, MacKenzie Bezos anunciou que, nos termos do divórcio amigável definidos com Jeff Bezos, ficará com 25% das ações do casal– o que lhe deverá atribuir uma posição de 4% na retalhista online que ajudou o marido a fundar. Antes do acordo, o casal Bezos detinha 16,3% das acções da empresa, fatia avaliada em 143 mil milhões de dólares (127 mil milhões de euros), o que fazia deles o casal mais rico de sempre.

Jeff Bezos manterá o controlo dos direitos de voto sobre todas as ações de MacKenzie e manterá as suas participações acionistas no diário “The Washington Post” e na Blue Origin, que é a empresa espacial do multimilionário norte-americano.

