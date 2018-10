Madeira celebra contrato-programa com IHM no valor de 1,9 milhões de euros

O Governo Regional decidiu celebrar um contrato-programa com a Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM) no valor de 1,9 milhões de euros referentes à comparticipação de despesas e investimentos no projeto de ampliação do Centro de Saúde da Nazaré.

O conselho de Governo decidiu ainda autorizar que a IHM proceda à compra de 23 fogos localizados no Funchal.

Foi ainda autorizado 17 contratos-programa de desenvolvimento desportivo (CPDD) do PRAD 2017/2018, no montante global de 374.118,74 euros.

O executivo regional aprovou ainda o novo Regulamento das Bolsas de Estudo que fixa em 400 euros a capitação máxima mensal dos agregados familiares, para efeitos de atribuição de Bolsas de Estudos.