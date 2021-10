Madeira: JPP questiona Secretário Regional da Saúde sobre molde de exploração do parque de estacionamento do Hospital dos Marmeleiros

Na sequência do anúncio do Governo Regional da obra de estacionamento do Hospital dos Marmeleiros, o líder do grupo parlamentar do Juntos pelo Povo (JPP), Élvio Sousa, questiona o Secretário Regional da Saúde, sobre os moldes de exploração deste parque.

O deputado refere que a criação de um parque de estacionamento que sirva este hospital é uma necessidade, dado o facto de “a afluência de visitantes gerar embaraços ao nível do trânsito local”, no entanto frisa que é importante esclarecer como é que vai processar a exploração e o eventual tarifário deste parque.

“Quando conhecemos o contrato de concessão do estacionamento no Hospital Central do Funchal e os valores altíssimos cobrados, verificamos que o concessionário não paga um euro que seja até 2023. A partir desta data e até 2053 a concessionária do parque do hospital, pagará 500 euros por mês. Valor que contrasta com o tarifário ali praticado e que onera terrivelmente as famílias madeirenses”, vinca.

“Desta forma é lícito advertir o Secretário Regional da Saúde para que o exemplo do Hospital Central do Funchal não se repita com o estacionamento dos Marmeleiros”, refere.

Esta é uma obra orçada em cerca de cinco milhões de euros, num investimento do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.