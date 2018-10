Madeira lança projeto para erradicar Hepatite C, doença já levou a investimento de 5,9 milhões de euros

A Madeira vai lançar um projeto que visa erradicar a Hepatite C que é apresentado esta quarta-feira. Nos últimos quatro anos a Região Autónoma já tratou e curou 278 doentes com esta doença num investimento que chega aos 5,9 milhões de euros, e prevê que até final do ano mais 31 doentes iniciem o tratamento.

O objetivo do projeto passa por eliminar a Hepatite C, até 2030, na Madeira, seguindo as orientação da Direção Geral da Saúde e da Organização Mundial de Saúde.

O plano da erradicar a doença na Madeira vai passar por diversas fases entre as quais a promoção de várias acções de educação para a saúde e medidas de controlo de risco até ao tratamento individualizado.

Estas iniciativas já ser realizadas em meio hospitalar (consulta e urgência), nos centros de saúde, na Unidade de Tratamento da Toxicodependência, nas farmácias comunitárias, no Estabelecimento Prisional do Funchal, nas clínicas de diálise e na comunidade de forma geral.