Madeira: Sidra dá-se a provar no Santo da Serra

Este fim de semana, a Casa do Povo de Santo António da Serra, em Santa Cruz, organiza a 35.ª Mostra da Sidra. Durante dois dias é possível assistir a demonstrações artesanais de produção de sidra ao vivo.

Este procedimento começa com as maçãs a serem introduzidas num pequeno ‘lagar’ de madeira, onde são trituradas com um ‘malho’. Depois são colocadas num lagar tradicional madeirense, para proceder ao esmagamento. Esta é a fase de prensagem da polpa já em pedaços para obter a máxima extração do sumo existente”. Depois de concluído todo o processo, a sidra é dada a provar ao público.

No local vão haver também demonstrações de confeção de doçaria ao vivo, pela chocolateira e pasteleira Ângela Félix. Maçãs, pêros e derivados, bem como compotas, vinagre de sidra e sidra fria e quente vão estar à venda.