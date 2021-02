Maior operadora de turismo mundial confiante que vacina contra Covid-19 permita viagens no verão

O operador turístico Tui espera que a vacina contra a Covid-19 faça as viagens retomarem a tempo de verão, a época mais alta para as companhias aéreas, revela o “The Guardian”.

A maior operadora de turismo a nível mundial afirmou que já recebeu 2,8 milhões de reservas para as férias de verão do presente ano, situando-se pouco acima da metade dos níveis de 2019.

A empresa anglo-germânica sustentou à publicação que mais de metade das reservas foram efetuados por clientes do Reino Unido, uma vez que a temporada de viagens inicia-se mais cedo. O Reino Unido é um dos países mundiais mais avançados em termos de vacinação, já tendo procedido à inoculação de mais de 12 milhões de cidadãos.

Segundo a empresa, Grécia e Espanha são os destinos mais populares para o verão de 2021, estando equiparados com Marrocos. Por sua vez, a marcação de férias para a Turquia tem ficado aquém das expectativas. Perto de metade das reservas foram feitas com recurso aos vouchers emitidos no ano passado, após o cancelamento de voos.

Para 2021, os turistas estão dispostos a gastar mais dinheiro e reservam mais pacotes com cinco estrelas, o que levou o preço médio das férias a aumentar 20%. No mês de janeiro, e com a vacinação já em curso, as reservas diárias para férias aumentaram 70% em comparação com dezembro. Ainda assim, e apesar deste crescimento, a empresa de turismo estima que o pico das reservas ainda esteja por chegar.

O diretor-executivo da empresa, Fritz Joussen, admitiu que a Tui só consegue voar para países que estejam abertos ao turismo, o que significa que há procura de destinos que tem sido impossível de concretizar, uma vez que a abertura dos corredores aéreos depende da situação epidemiológica de cada país.

Analisando a procura por férias de cinco estrelas, Joussen afirma que este momento era esperado devido à “taxa de poupança altamente histórica na União Europeia, o que destaca que o alcance para gastos do consumidor também é elevado”. “Os viajantes estão a recuperar o atraso e estão dispostos a pagar mais pelas férias. As pessoas estão a negociar e a reservar férias mais longas e luxuosas”.

As perspetivas que grande parte da população britânica seja vacinada até julho aumenta as esperanças de um regresso à normalidade para a Tui. “O mercado inglês tem um significado especial para a nossa empresa. Vemos um ritmo impressionantes e metas ambiciosas de vacinação no Reino Unido. Vacinas e testes rápidos possibilitam o fim da paralisação do turismo. Tenho esperanças que, após um início lento, está a ser colocada mais energia na vacinação e disponibilidade de testes rápidos em outros países”, admitiu Fritz Joussen.

No quarto trimestre de 2020, a operadora turística apresentou uma receita de 486 milhões de euros, que contrastam com os 3,85 mil milhões de euros do período homólogo. Devido ao forte impacto da pandemia, a empresa liderada por Joussen vai receber um terceiro pacote de ajuda financeira por parte dos acionistas, bancos e fundo de estabilização económica da Alemanha no valor de 2,8 mil milhões de euros.