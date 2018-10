A demissão do ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes, na sexta-feira, 12 de outubro, originou uma remodelação mais extensa no Governo, envolvendo a saída de outros três ministros (e mudanças na estrutura orgânica de dois ministérios). A notícia surgiu na manhã de domingo, 14 de outubro, enquanto se avaliavam os estragos provocados na noite anterior pelo “furacão Leslie”.

Também a proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) foi aprovada na mesma noite, em reunião do Conselho de Ministros. É um turbilhão de acontecimentos que prossegue hoje com a entrega da proposta de OE2019 no Parlamento e a tomada de posse dos novos ministros no Palácio de Belém.

