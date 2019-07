Maioria absoluta para Costa? Eleitores preferem Governo com PS e Bloco de Esquerda

A mais de três meses das eleições legislativas, a nova sondagem revela que mais de metade dos portugueses quer que o Partido Socialista (PS) ganhe as eleições mas não rejeita o cenário de coligação a esquerda, uma repetição do acordo parlamentar que viabilizou o Governo nos últimos quatro anos.

Na sondagem da Pitagórica para o JN e a TSF divulgada esta quarta-feira, a esmagadora maioria dos portugueses (75%) não acredita que algum partido alcance a maioria absoluta nas próximas eleições legislativas, contudo revela de forma muito clara, que a maioria dos inquiridos aponta António Costa como o grande vencedor das próximas eleições.

O cenário de coligação de Governo com outro partido é uma opção a considerar por 46% dos inquiridos, sendo que o Bloco de Esquerda (BE) de Catarina Martins está no topo das preferências para 43% dos inquiridos, seguida da CDU com 26%.

Já uma coligação dos socialistas com o PSD apenas seduz 17% dos portugueses, enquanto idêntica solução, com o CDS, é admitida para 8%. Igual adesão suscitaria uma coligação com o PAN, que depois das eleições europeias de 26 de Maio tem aparecido como hipótese.

É entre os eleitores socialistas que a coligação com os bloquistas tem mais expressão, 62%. Menos de metade dos votantes do PS (38%) admitem uma coligação com a CDU, 12% consideram tal opção com o PSD e o PAN é hipótese de sócio para 9%.