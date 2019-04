Os portugueses ainda não passam todos no exame sobre os temas relacionados com 25 de Abril. Aliás, a maioria dos jovens não sabe o papel de Salgueiro Maia ou Otelo Saraiva de Carvalho na Revolução dos Cravos, de acordo com uma sondagem realizada pela Pitagórica para o “Jornal de Notícias” (JN) e para a “TSF”.

O estudo de opinião divulgado esta quinta-feira – com base em 605 entrevistas telefónicas realizadas entre os dias 3 e 13 deste mês – concluiu que as personalidades são o principal ‘calcanhar de Aquiles’ da população portuguesa, uma vez que a grande maioria acertou nas músicas que marcaram o dia (77%) e o ano em que aconteceu (85%).

Porém, segundo o JN e a TSF, 48% disse não saber/não responder quando questionado sobre “quem liderou a coluna militar de tanques que marchou de Santarém para Lisboa” [Salgueiro Maia] e só 25% respondeu Otelo Saraiva de Carvalho à pergunta “quem foi o comandante operacional da revolução que liderou as operações a partir do quartel da Pontinha?”.

A sondagem revelou ainda que só 44% dos inquiridos tem conhecimento do que é a sigla MFA [Movimento das Forças Armadas]. A resposta a essa questão, metade dos entrevistados não sabe/não respondeu e 6% erraram.