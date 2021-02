Maioria dos portugueses quer Marcelo mais exigente com Costa

Uma sondagem da Intercampus revela que 80% dos inquiridos acreditam que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa deve ser mais exigente com o primeiro-ministro, António Costa.

A sondagem realizada, para o “Jornal de Negócios” e “Correio da Manhã“, revela que 16,4% defendem que Marcelo não deve ser mais exigente com António Costa. O mesmo estudo indica que 65,5%, os inquiridos dizem que o Presidente da República baixou os níveis de exigência semanas antes das eleições presidenciais. Apenas 25,8% dos portugueses entrevistados pela Intercampus dizem que Marcelo foi mais exigente com o Governo antes das presidenciais.

Além de as relações entre Presidente da República e primeiro-ministro, a sondagem também avaliou os resultados de André Ventura nas presidenciais. Concluiu-se que 42,5% das pessoas inquiridas sublinharam que o resultado do líder do Chega – 11,9%, uma percentagem próxima da ex-eurodeputada Ana Gomes – se deveu ao facto de “muita gente” concordar com as suas ideias. Por sua vez, 19,4% dos inquiridos dizem ser “por causa da fraca oposição que o PSD está a fazer” e 13,5% associam o resultado ao facto de o PS “estar a governar mal”.