Maioria dos trabalhadores elege seguro de saúde como melhor benefício extrassalarial

Cerca de três quartos dos profissionais põem à cabeça os seguros de saúde quando se fala em complementos salariais. Este é também o benefício que os empregadores mais disponibilizam. Curiosamente, existe um maior número de trabalhadores a valorizar este tipo de benesses do que aqueles que a eles podem aceder, uma vez que apenas 64% dos empregadores os concede, segundo as conclusões do Guia do Mercado Laboral 2019, elaborado pela Hays.

Das duas dezenas de benefícios analisados pela empresa de recrutamento especializado, conclui-se que os que os profissionais querem nem sempre coincidem com os que as empresas oferecem. Um desses exemplos são as formações e certificações, que perto de 70% valorizam e que apenas 54% das organizações disponibiliza. Logo, há um gap de mais de 10 pontos percentuais entre a preferência dos trabalhadores e a das empresas. A apetência dos colaboradores pelo aumento de competências profissionais demonstra a sua preocupação em manterem-se atualizados no mercado laboral cada vez mais competitivo.

A flexibilidade dos horários é o terceiro aspeto que os profissionais mais valorizam. Contudo, este é um interesse além-ordenado que não vai ao encontro da disponibilidade das empresas. Isto porque só metade dos empregadores participantes no inquérito admitiu ter políticas nesse sentido. Ainda assim, apesar de se terem mostrado mais rígidas quando o assunto são horas de trabalho, as empresas nacionais garantem ser mais condescendentes na atribuição de um automóvel para uso pessoal. Além disso, aproximadamente um terço das empresas em Portugal dá a possibilidade aos seus funcionários de trabalharem a partir de casa, o que per se é significativo e completa o ‘top 5’ de benefícios salariais com peso para os trabalhadores.

Para as empresas, os tickets/cartões de refeição são líderes na hora de atribuir complementos à remuneração base. Em terceiro lugar surge o telemóvel para uso pessoal, posicionando-se logo depois do já referido seguro de saúde, que é o segundo nas prioridades das organizações. A disponibilização de um refeitório ou de um espaço para refeições também entra no leque de ofertas dos empregadores, com 60% a dizerem que os têm nas suas instalações.

Apesar de mostrarem preocupação em que os trabalhadores tenham um local de lazer e onde possam comer, as empresas também os querem contactáveis. A tecnologia ocupa já um lugar significativo na lista, pois o acesso à internet e ao portátil para utilização pessoal figuram igualmente entre os principais benefícios, segundo este estudo da Hays.

O mesmo documento concluiu que os descontos ou serviços e produtos gratuitos dentro do escritório são cada vez mais uma realidade nos nossos espaços de trabalho.