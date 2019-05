Mais de 60% das empresas ativas em Cabo Verde não têm contabilidade organizada

Cabo Verde tinha em 2017 quase 10 mil empresas ativas, de acordo com os dados do Recenseamento Empresarial divulgados pelo Instituto Nacional de Estatista (INE) cabo-verdiano. No entanto, 67% desse tecido empresarial não tinha a contabilidade organizada durante esse ano.

O Recenseamento Empresarial do INE aponta que, ao longo deste período de análise, das 11.061 empresas existentes no país, 9.985 estavam ativas, o que permite constatar um aumento de 8,8% relativamente a 2012, último ano da realização deste censo.

O maior número das empresas está nos setores do Comércio (44,3%), Alojamento e Restauração (15,2%) e Indústria Transformadora (9,1%). Em termos de dimensão, 73,8% são microempresas, 10,2% correspondem a pequenas empresas, 13,2% a média empresas e, somente 2,7% são grandes empresas.

As empresas com contabilidade organizada geraram um total de 277.296.048 contos contra os 13.006.335 contos das empresas sem as contas devidamente ordenadas, segundo este organismo de estatística.

As empresas ativas empregaram 63.286 pessoas, sendo que a maioria (58,6%) são homens – e são os colaboradores do sexo masculino quem gere a maior parte das empresas. Sal e a Boa Vista foram as ilhas onde se registaram maior aumento do número de pessoas empregadas. No sentido inverso, aparece a ilha do Maio. Do total de pessoas empregadas, apenas 24,2% dos trabalhadores, tiveram acesso a Internet.