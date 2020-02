Mais um dia de recordes para todos os gostos em Wall Street

As bolsas norte-americanas fecharam em alta ligeira numa sessão em que os três principais índices de Wall Street atingiram novos máximos de sempre: o Nasdaq ganhou 0,11% para 9.638,9 pontos; o S&P500 avançou 0,12% para 3.356,26 pontos; o Dow Jones fechou estável nos 29.276,3 pontos, depois deter batido recordes durante a negociação.

Desta vez, segundo os analistas, os máximos ficaram a dever-se ao discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, no Congresso dos Estados Unidos, dado que as suas palavras vieram contrariar os receios com o impacto da propagação do coronavírus na maior economia do mundo.

Powell disse que o Fed está atenta aos efeitos do surto, o que terá sido suficiente para acalmar os investidores. Isto partindo do princípio, que não é certo, de que os investidores precisavam de ser acalmados. De facto, desde que há mais de um mês o surto da nova doença aparecida na China se foi disseminando pelo mundo, que o mercado mobiliuário norte-americano vem batendo recordes sobre recordes. Nada indica, por isso, que os investidores estejam preocupados com a questão.

A limitar os ganhos dos índices estiveram sobretudo as tecnológicas, devido às notícias que dão conta que a Federal Trade Commission está a analisar as aquisições efetuadas por parte de várias gigantes do setor.