Malawi: da sua ligação com Portugal ao império Maravi. Ouça o podcast “10 Minutos de Mundo”

Nesta edição, viajamos até ao Malawi e ao seu mar interior com o mesmo nome. Falamos do império Maravi, da sua ligação com Portugal e de uma cena musical vibrante e muito no feminino.

Podcast do JE dedicado às histórias do Sul global que raramente chegam às geografias confortáveis. Uma conversa que mistura política, música, comida e pequenas histórias maiores do que a vida. Semanalmente apresentado por Helena Ferro de Gouveia e Nuno Vargas.

O podcast “10 Minutos de Mundo” pode ser ouvido em plataformas multimédia como o Spotify. O som é cuidado por Nuno Braga, jornalista do JE.