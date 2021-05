Malta torna-se no primeiro país da União Europeia a atingir imunidade de grupo

Malta vacinou 70% da sua população adulta com pelo menos uma vacina COVID-19, tornando-se o primeiro país da União Europeia a alcançar a chamada imunidade de grupo, segundo a “Reuters”.

“As vacinas estão a ser administradas a cada cinco segundos”, revelou o ministro da Saúde Chris Fearne, acrescentando que “42% da população adulta recebeu duas doses”.

A ilha do Mediterrâneo teve uma média de três novos casos de vírus por dia na semana passada, com a taxa de positividade em mínimos de 0,2%. Dois novos casos foram registados esta segunda-feira.

A vacinação está atualmente aberta a todos os residentes de Malta com mais de 16 anos e Fearne disse que as crianças com 12 anos ou mais também seriam vacinadas assim que as autoridades médicas europeias autorizassem. O ministro da saúde de Malta adiantou ainda que o uso obrigatório de máscaras ao ar livre seria suspenso a 1º de julho para as pessoas vacinadas, enquanto o número de infeções pelo vírus permanecerem baixos.

Na segunda-feira as restrições a academias e piscinas foram suspensas, enquanto o horário de funcionamento dos restaurantes foi estendido para a meia-noite. Anteriormente, era obrigatório fechar os restaurantes às 17h.

Malta passa assim a ser o primeiro país da União Europeia a atingir os objetivos de que 70% da população esteja vacinada até ao Verão.