Manuel Heitor hoje no departamento de Defesa dos EUA com setor aeroespacial na agenda

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior está esta segunda-feira em Washington, nos Estados Unidos, para um conjunto de reuniões com diversas entidades norte-americanas. Sobre a mesa estão várias iniciativas desenvolvidas no setor do espaço pela área da ciência, tecnologia e ensino superior.

Manuel Heitor está acompanhado pelo presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Paulo Ferrão, pelo chefe de divisão de Planeamento e Programação da Direção Geral dos Recursos da Defesa, José Freitas, e pela vogal da EMA-Espaço em representação da Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, Sara Pavão.

Nas reuniões no Departamento de Defesa e no Departamento de Estado, na NASA, na National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) e com o secretário executivo do recentemente criado US National Space Council, Manuel Heitor abordará o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no Atlantic International Satellite Launch Programme (AISLP).

No Departamento de Estado abordará também o desenvolvimento em termos da implementação e funcionamento do AIR Center, o reforço das parcerias internacionais com universidades americanas e o tema da inteligência artificial.