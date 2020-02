Transformar Sines no principal centro de produção de hidrogénio verde do sul da Europa, para exportar este gás para o maior centro industrial químico do mundo no norte da Europa. É esta a ambição da Resilient Ventures,liderada pelo holandês Marc Rechter.

“Queremos posicionar Sines como o centro principal de hidrogénio do sul da Europa. Queremos apresentar o projeto [na Comissão Europeia] o mais rapidamente possível”, afirma Marc Rechter em entrevista ao Jornal Económico.

“Daqui a 10 anos, Sines poderá desenvolver-se como um hub de hidrogénio muito importante do sul da Europa, tem muito boas características”, destaca, sobre o projeto que tem o nome de Flamingo Verde (Green Flamingo).

