Marca Caixa Geral de Depósitos vale 673 milhões, segundo a revista do grupo Financial Times

A revista de The Banker, do grupo Financial Times, acaba de publicar o seu “500 Banking Brands 2019”, e a portuguesa Caixa Geral de Depósitos figura lá como a marca bancária portuguesa mais valiosa.

No ranking das 500 melhores marcas bancárias globais de 2019 e a Caixa Geral de Depósitos é o 1º banco português, tendo ficado em 215º lugar a nível mundial, subindo 32 posições em apenas um ano.

Segundo a The Banker, a marca Caixa Geral de Depósitos vale hoje 758 milhões de dólares (673 milhões de euros), mais 204 milhões dólares (181 milhões de euros) do que em 2018.

O ranking da marca Caixa Geral de Depósitos subiu de AA para AA+, tendo sido considerada como uma marca “ Muito Forte +”.

Em termos comparativos, o segundo banco domiciliado em Portugal, é o BCP, e aparece na 284ª posição, isto é 69 posições abaixo da CGD.

O ranking da The Banker é liderado pelo ICBC como a marca bancária mais valiosa do mundo (79,8 mil milhões de dólares, ou 71,16 mil milhões de euros). Os bancos da China dominam os quatro primeiros lugares do ranking.

Os bancos chineses crescem 28% no top face ao ano passado, atingindo 407 mil milhões de dólares (363 mil milhões de euros) em valor total de marca, mais de 100 mil milhões dólares (89 mil milhões de euros) acima dos bancos norte-americanos.

Todos os bancos dos EUA, com exceção do Wells Fargo (-9%), Chase (-7%) e BankUnited (-6%), melhoram o valor da marca.

O crescimento dos bancos europeus é misto, com os bancos alemães a perderem 24% do valor, mas o italiano Banca Mediolanum a destacar-se como a marca que mais cresce no mundo, com um aumento de 82% em relação ao ano anterior.

O Sberbank da Rússia reivindica o título de marca bancária mais forte do mundo, com uma pontuação de 93,1 em 100 e uma classificação AAA +

A Caixa Geral de Depósitos, como marca bancária mais valiosa, realça em comunicado que “está a aproveitar os bons resultados, conquistados pelo esforço dos seus colaboradores e pela confiança dos seus clientes em 2018, para renovar o modelo de atendimento ao cliente das suas agências, como já acontece na agência da Boavista no Porto e na agência do Lumiar em Lisboa”.

Aproveitando a publicação da revista do FT, a CGD lembra que as suas agências “estão a ser equipadas com wi-fi para os clientes e com plataformas digitais para operações frequentes, tendo, nas agências piloto, terminado o sistema atendimento por senhas”.

“Paralelamente, a Caixa tem vindo a modernizar as suas aplicações digitais. O banco tem 1 milhão e meio de clientes digitais, e viu sua aplicação digital para clientes particulares, Caixadirecta, crescer 32% em 2018. A aplicação Caixa Empresas, dirigida ao segmento empresarial, já conta com a adesão de 147 mil empresas, registando um crescimento de 68% em apenas um ano”, acrescenta o banco liderado por Paulo Macedo.