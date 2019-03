É com os olhos postos no futuro que a mobilidade elétrica vai crescer. O aumento das vendas registado em 2018 – tal como o “disparo” constatado nos dois primeiros meses de 2019 -, pode ter impressionado os portugueses, mas não o setor automóvel, que considera que este é o futuro da mobilidade. De 1.640 veículos vendidos em 2017, o mercado português saltou para 4.073. A marca líder – a Nissan – prevê que em 2019 as vendas possam aproximar-se dos 12 mil veículos ‘verdes’.

A venda de veículos elétricos em Portugal começou em 2010, embora nessa altura a aderência tenha sido bastante escassa. No início da década apenas foram vendidos dez carros da Nissan, cinco da Smart e três da Mitsubishi, todos ligeiros de passageiros, sendo que os comerciais de passageiros apenas começaram a apresentar vendas em 2013.

Com mais de quatro mil veículos vendidos ao longo do ano passado, os especialistas do setor automóvel acreditam que este ano “se verifique o triplo de vendas de 2018”, de acordo com António Pereira Joaquim da Nissan, “sempre com uma forte tendência de crescimento para os próximos anos”. Explica que a nova tecnologia e-POWER da marca japonesa e o sucesso de vendas do Leaf vão ajudar a “quintuplicar as vendas até 2022”.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor.