Marcelo enviou uma mensagem de felicitações a Jair Bolsonaro

Presidente da República enviou mensagem de felicitações ao Presidente eleito da República Federativa do Brasil, lê-se no site da Presidência da República.

O Presidente da República enviou uma mensagem de felicitações ao Presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, na qual fez referência “aos laços de fraternidade que unem Portugal e o Brasil e à significativa comunidade de portugueses e lusodescendentes residentes no Brasil”, bem como à “cada vez mais importante comunidade brasileira no nosso País”.

Jair Bolsonaro do Partido Social Liberal (de direita) ganhou a segunda volta das eleições do Brasil, com 55,54% ou 55.205.640 votos, contra Fernando Haddad, o candidato de esquerda do Partido Trabalhista, que teve 44,46% (44.193.523 votos). O novo presidente do Brasil diz no seu primeiro discurso, que “temos tudo para ser uma grande nação. Vamos juntos mudar o destino do Brasil”.

Emprego, renda e reequilíbrio fiscal, é o compromisso de Bolsonaro que promete acabar com o défice público, baixar a dívida e reduzir os juros.