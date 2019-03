Marcelo já aterrou em Angola para visita de Estado de quatro dias

O Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, chegou hoje a Luanda para uma visita de Estado de quatro dias, que começa oficialmente na quarta-feira, dividida entre a capital angolana e as províncias de Benguela e Huíla.

Marcelo Rebelo de Sousa viajou desde Lisboa num Falcon da Força Aérea Portuguesa, que aterrou no Aeroporto Internacional pelas 16:50 locais (15:50 em Lisboa), em Luanda, após ter realizado escalas em Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe.

À chegada, o chefe de Estado português foi recebido na pista do aeroporto pelo ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Domingos Augusto, e pelo governador da província de Luanda, Sérgio Luther Rescova, com direito a alas militares de cortesia.

O Presidente português chegou esta terça-feira, 5 de março, à capital angolana para estar presente no aniversário do Presidente de Angola, João Lourenço, que completa 65 anos.

O programa da sua visita de Estado começa na quarta-feira de manhã, com a deposição de uma coroa de flores no Memorial Agostinho Neto, seguido por um encontro com João Lourenço no Palácio Presidencial, onde vão decorrer conversações ministeriais. De seguida a estas conversações, vai ser realizada uma conferência de imprensa conjunta, com Marcelo Rebelo de Sousa e João Lourenço.

No último dia desta visita de Estado, 9 de março, Marcelo Rebelo de Sousa celebra o seu terceiro ano como presidente da República portuguesa.