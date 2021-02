Marcelo Rebelo de Sousa destaca “coerência” dos peritos e “janela de esperança” da vacinação na reunião do Infarmed

O Presidente da República destacou a “coerência entre as análises quantitativas e qualitativas” dos peritos que participaram na XVI apresentação da Situação Epidemiológica da Covid-19 em Portugal e elogiou a “janela de esperança” garantida pelo plano de vacinação, numa intervenção por videoconferência que precedeu a habitual sessão de perguntas e respostas na reunião que está a decorrer nesta segunda-feira no Infarmed, três dias antes da renovação do estado de emergência ser votada na Assembleia da República.

A convergência dos oradores no que diz respeito a “critérios particularmente relevantes para a tomada de medidas”, com o número de casos de infeção e de internamentos (em enfermaria e em unidade de cuidados intensivos), foi destacada por Marcelo Rebelo de Sousa, tal como a “muito esclarecedora” exposição do coordenador da task force para a vacinação contra a Covid-19, vice-almirante Gouveia e Melo, tanto nos critérios de vacinação como nas expectativas para o segundo trimestre de 2021.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu-se ainda ao “retrato coerente” em que a evolução dos números da Covid-19 nos últimos dias coincidiu com a perceção social da pandemia, revelando que “os portugueses têm uma perceção que largamente corresponde à evolução dos factos”