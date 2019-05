Marcelo sobre Joe Berardo: “Quem tem posições de maior relevo, tem também maior responsabilidade”

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta segunda-feira, a propósito da audição do comendador Joe Berardo na II Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD), que “quem tem posições de maior relevo, tem também maior responsabilidade”. Marcelo Rebelo de Sousa considera que, para alguém que foi condecorado várias vezes por Belém e que é tido como um exemplo para o país, Joe Berardo ficou “aquém em termos de responsabilidade comunitária e institucional”.

“Quem tem posições de maior relevo, tem também posições de maior responsabilidade. Todos os cidadãos têm uma responsabilidade dupla: perante a comunidade e perante as instituições. Mas a responsabilidade é maior, quanto maior for o relevo de quem desempenha ou desempenhou posições de destaque na vida portuguesa. Todos os outros, olham para essas pessoas com uma maior atenção e com uma maior exigência de responsabilidade”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O comendador Joe Berardo deve milhões de euros à banca, incluindo à CGD, e, em audição na II Comissão de Inquérito à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à gestão do banco, afirmou que não tem dívidas em património e é só somente um cidadão que procurou “ajudar os bancos”.

Marcelo Rebelo de Sousa explicou que, por responsabilidade perante as instituições se entende “ter decoro, ter uma maneira respeitosa de lidar” com instituições, como o Parlamento. “Quando isso não acontece, é evidente que o juízo dos concidadãos é muito negativo, porque sentem que além que tinha sido um exemplo ao ponto de ser condecorado e que tinha sido importante num determinado momento, de repente fica aquém daquilo que exigem em termos de responsabilidade comunitária e institucional”, sublinhou.

Também o primeiro-ministro, António Costa, veio criticar, no debate quinzenal, a postura do comendador perante os deputados na Assembleia da República. “O país está seguramente chocado pelo desplante com que Joe Berardo respondeu na semana passada nesta Assembleia da República”, afirmou. “O que lhe posso dizer é que a atual gestão da Caixa, nomeada por este Governo, acionou Joe Berardo para pagar à Caixa o que deve”, sublinhou.

António Costa disse esperar ainda que a “justiça funcione” e sublinha que “não há nenhuma razão para que a CGD perdoe qualquer tipo de crédito” a Joe Berardo.