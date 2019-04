Maré vermelha nas praças europeias depois de Trump ameaçar Airbus com tarifas

A bolsa de Lisboa abriu a sessão desta terça-feira, 9 de abril, a cair 0,07% para 5.307,05 pontos. Na Europa, as principais praças seguem em terreno negativo: Paris desce 0,38%, Frankfurt recua 0,39%, Madrid perde 0,069% e Londres desvaloriza 0,18%.

A descida das praças acontece depois do presidente norte-americano Donald Trump ter ameaçado impor tarifas no valor de 11 mil milhões de euros à Airbus devido aos apoios atribuídos pela União Europeia a esta fabricante de aviões europeia.

De regresso a Lisboa, a Jerónimo Martins permanece inalterada nos 13,56 euros, enquanto o BCP recua 0,50% para 0,2388 euros.

Na energia, a EDP desce 0,31% para 3,040 euros e a EDP Renováveis perde 0,70% 8,50 euros. Já a Galp avança 0,66% para 14,45 euros.

Vários eventos estão a marcar o dia de hoje. No campo do Brexit, Angela Merkel e Theresa May vão reunir-se, depois de vários planos da primeira-ministra britânica terem sido chumbados no Parlamento. Já o Fundo Monetário Internacional (FMI) vai hoje divulgar a atualização do World Economic Outlook