Marisa Matias: “O Governo escolheu sempre ir além do cumprimento” das regras de Bruxelas

A eurodeputada Marisa Matias, que volta a liderar a lista do Bloco de Esquerda às eleições europeias, disse hoje que a defesa do Estado social e dos direitos do trabalho são um dos grandes compromissos da candidatura.

“Durante os últimos anos começámos a recuperar da devastação da ‘troika’, mas essa recuperação ficou aquém do que era necessário e do que as pessoas exigiam, porque as regras europeias restringem os investimentos nos serviços públicos e porque o Governo escolheu sempre ir além do cumprimento dessas regras impostas por Bruxelas”, frisou a candidata na primeira iniciativa de pré-campanha, que decorreu no Pavilhão Centro de Portugal, em Coimbra.

Marisa Matias acusou a União Europeia de querer entregar aos privados a gestão dos cuidados de saúde, salientando que a “chantagem que hoje estão a fazer sobre a ADSE, um dia estarão a fazê-la com o Serviço Nacional de Saúde (SNS)”.