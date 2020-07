Mark Zuckerberg considerou a resposta do governo de Trump à pandemia “muito dececionante ‘”

O criador do Facebook, Mark Zuckerberg, classificou a resposta do presidente dos EUA, Donald Trump, à pandemia como “muito dececionante”, numa entrevista com o imunologista americano Anthony Fauci, na quinta feira, 16 de julho.

“Fui compreensivo no começo, quando era claro que iriam existir outros surtos independentemente da forma como lidássemos com isto”, explicou Mark Zuckerberg. “Agora que estamos em julho, acho que era evitável e é realmente dececionante que ainda não tenhamos testes adequados e a credibilidade dos nossos principais cientistas, como a sua e a da CDC [Centro de Controlo e Prevenção de doenças] está a ser prejudicada”, garante o dono do Facebook.

“Até recentemente pessoas da administração [de Donald Trump] questionavam se as pessoas deveriam seguir práticas básicas, recomendadas, como usar máscaras”, lembrou Zuckerberg. O CEO do Facebook não nomeou nenhum funcionário do governo em particular, mas é conhecido que o presidente americano tem demonstrando resistência em usar máscara em público.

Esta quarta-feira, 16 de julho, o conselheiro da Casa Branca para o comércio, Peter Navarro, publicou um artigo de opinião no “USA Today” onde garantia que Fauci estava “errado em relação a tudo”.

Durante a entrevista, Zuckerberg e Fauci também discutiram o progresso das pesquisas quanto às vacinas e deram algumas recomendações a quem os assistia, como o uso de máscara.

Do outro lado do ecrã, alguns dos utilizadores, que assistiam à transmissão ao vivo, divulgaram informações falsas e teorias de conspiração sobre as vacinas, mostrando assim que a plataforma Facebook pode ser utilizada para disseminar informação pouco fidedigna, mesmo quando a empresa está a tentar direcionar os utilizadores para fontes de informações de confiança.

Mark Zuckerberg tem sido criticado por não demonstrar uma posição em relação à forma como Donald Trump tem lidado com as questões em torno da pandemia. A ausência de resposta do criador do Facebook fez com que alguns funcionários da empresa tivessem protestado através das redes sociais, em junho.