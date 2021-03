Marques Mendes: Creches e escolas do primeiro ciclo podem reabrir a partir de 15 de março

Luís Marques Mendes admitiu ontem na SIC que o desconfinamento irá iniciar-se no próximo dia 15 de março com a abertura das creches, pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico. O comentador revelou que será um “desconfinamento pequeno, suave, limitado”.

O ex-líder do PSD afirmou existir na equação, apesar de ainda estar em dúvida, “se haverá alguma abertura no pequeno comércio, tipo barbeiros, cabeleireiros e comércio de bairro”. “Aqui ainda não está decidido, nem sim nem não. Está em aberto”, disse Luís Marques Mendes levantando algumas informações.

Outra informação relevante divulgada por Marques Mendes no seu espaço semanal de comentário na SIC foi a abertura dos espaços de restauração, que só deverão ser autorizados a abrir portas depois da Páscoa. “Tudo o restante, como restaurantes, e o resto da atividade económica, só depois da Páscoa”, disse, acrescentando que “outros graus de ensino” também só irão regressar às escolas depois da Páscoa.

Refletindo as medidas do ano passado, onde na altura vigorava o primeiro confinamento, Marques Mendes assegurou que “na Páscoa as medidas serão duras, designadamente proibição de circulação [entre concelhos] para evitar ajuntamentos em grande medida e para as pessoas estarem confinadas”. Outro dado revelado pelo comentador é que ainda haverá outro estado de emergência.

Marques Mendes assumiu que, na sua perspetiva, “faz sentido começar a desconfinar” mas “nem oito nem 80”. O comentador revelou que os moldes atuais não podem continuar em vigor durante muito mais tempo porque as pessoas vão começar a desobedecer e isso irá gerar “um desconfinamento descontrolado”.

Face à reunião do Infarmed, Marques Mendes assume que “amanhã vão ser apresentados dois planos: um para o futuro, elaborado pelo Dr. Carmo Gomes e pelo Dr. Baltazar Nunes e outros especialistas, que é definir indicadores, regras, critérios e linhas vermelhas para futuros confinamentos”.

O ex-líder do PSD revelou ainda que na reunião do Infarmed, que se realiza ao dia de hoje, irá ser apresentado um plano que se assemelha a “um guia para o desconfinamento” pelos especialistas Óscar Felgueiras e Raquel Duarte. “Plano que tem conjunto de indicadores para os próximos seis meses. Define cinco níveis em matéria de confinamento, identifica atividades suscetíveis de gerar mais contágio”.

Atualmente o Governo proibiu a circulação entre concelhos entre as 20 horas de sexta-feira e 5 horas de segunda-feira durante todos os fins de semana desde janeiro de 2021. As regras apresentadas pelo Executivo visam o confinamento obrigatório com a regra de ficar em casa, proibição de permanência em espaços públicos de lazer e proibição de vendas ao postigo no ramo não alimentar e proibição de vendas ao postigo de bebidas nos estabelecimentos que podem funcionar em take-away.