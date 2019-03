Marques Mendes diz que Costa precisa de Mário Centeno para ganhar votos nas legislativas

A aproximação do PSD e PS nas sondagens da Aximage (que dá 29% ao PSD e 34% ao PS) nas eleições europeias (vistas como a antecâmara das legislativas) , foi comentado por Luís Marques Mendes hoje na SIC, no habitual espaço de comentário. Os cabeças de lista para as Europeias conta, e a escolha do PSD, Paulo Rangel, é mais forte, na opinião do comentador do que Pedro Marques, o candidato do PS, que “não foi propriamente um ministro forte”.

“O PSD está mais pacificado internamente”, disse ainda o comentador que lembrou alguns erros políticos do Governo de António Costa.

É um resultado histórico o défice de 0,5% do PIB, considerou Marques Mendes que elogiou Mário Centeno por não ter cedido às pressões despesista. “Por isso o ministro das Finanças é o maior trunfo político de António Costa que como tal o quer no novo Governo”, disse o comentador que em tempos vaticinou que Centeno não ficaria na próxima legislatura por causa da aproximação de uma estagnação económica.

Há 47 anos que não havia um défice orçamental tão baixo, lembrou. O ministro das finanças tem a meta de o baixar para 0,2% este ano.

A vantagem disto é a redução dos juros soberanos, a melhoria da imagem de credibilidade do país na Europa, e sobretudo porque “menos défice é menos necessidade de dívida”. Isto apesar de subir a carga fiscal em 35,4%, a maior subida desde 2000, ultrapassando Vítor Gaspar e o seu “aumento colossal de impostos”, que em 2013 governava as Finanças de um país com uma carga fiscal de 34,3%.

“Vítor Gaspar tem a fama, Mário Centeno tem o proveito”, referiu.

“Centeno é o campeão da carga fiscal”, reforçou. Este peso da receita fiscal tem sido justificado em parte com o aumento da atividade económica e queda do desemprego.

“Se não foi feita uma redução significativa de impostos até aqui, também já não o vai ser feito. Desperdiçámos uma oportunidade, porque a economia está a arrefecer”.

Sobre a permanência de Mário Centeno no Governo, Marques Mendes considerou que será um grande trunfo eleitoral de António Costa. O comentador diz que “é muito raro ver-se esta situação: é o primeiro-ministro que precisa do ministro das Finanças, não é o ministro das Finanças que precisa do primeiro-ministro.”

Isto porque António Costa já disse que queria Mário Centeno no próximo Governo. “Se Centeno quer ficar ou não num próximo Governo só o futuro o dirá. Agora, uma coisa é certa: António Costa quer desesperadamente que ele fique”, disse adiantando que “Mário Centeno tem hoje duas condições essenciais para ganhar eleições e para governar – popularidade e credibilidade”.

Mário Centeno fez mudar a natureza do PS em matéria financeira. Tradicionalmente o PS era visto como um partido despesista e gastador, incapaz de ter contas em ordem.

A proliferação de relações familiares no Governo “dá uma ideia de um padrão”, diz o comentador que considera que são um exagero, e que agravam a qualidade da democracia.

“Isto é um sintoma que as coisas não estão bem nos partidos, estão muitos virados para dentro de si e fechados para sociedade”, disse.

“É preciso uma reforma do sistema político e sobretudo do sistema eleitoral”, defendeu o comentador.

Sobre a comissão de inquérito à CGD, disse que o ex-Governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, que elegeu como o ‘pior da semana’ foi de “grande sobranceria” na audição parlamentar.”Deu uma demonstração de displicência e de arrogância”, disse Marques Mendes.

Por fim deixou um elogiou o empresário que morreu esta semana João Vasconcelos, e o histórico assessor do PSD, Zeca Mendonça cujo enterro foi hoje.

(em atualização)