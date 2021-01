Marques Mendes diz que atual situação pandémica é má para “economia porque vai obrigar a confinamento mais longo”

O comentador político social democrata, Luís Marques Mendes sublinhou a gravidade da evolução pandémica em Portugal e garantiu que os efeitos se vão sentir na economia “porque vai obrigar a um confinamento mais longo”.

Ao comentar a evolução que a Covid-19 tem tido nos últimos 14 dias, Luís Marques Mendes referiu que o pais tem “mais do dobro de óbitos da média da União Europeia”. “Tomamos o lugar da Espanha e da Itália da primeira fase”, garantiu no seu espaço de comentário na “SIC”.

Segundo Luís Marques Mendes, o aumento de mortes, bem como de infeções, será “mau para a economia porque vai obrigar a um confinamento mais longo”. Na opinião do comentador, um dos sectores que mais vai sofrer com a evolução da Covid-19, bem como com o confinamento será o sector do turismo. “Vai demorar a recuperar deste dano”, afirmou.

Para Luís Marques Mendes os números atuais não são surpresa, sendo que “toda a gente sabia que depois do verão vinha uma segunda vaga e Portugal negligenciou um pouco”. Para o social democrata, no país registou-se ” o relaxamento, o facilitismo, a falta de medidas na época do natal” e verificou-se um “disparate monumental de salvar o Natal”.

Quando confrontado com as afirmações do primeiro-ministro de que se já tivesse em sua posse a informação que atualmente tem as suas decisões seriam diferentes, Luís Marques Mendes apontou que: “Governar é prever, ter capacidade de antecipação”. “O Governo continua a correr atrás do prejuízo”.