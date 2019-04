Marques Mendes sobre nomeações familiares: “Os erros do passado não justificam os erros do presente”

Segundo a edição ‘online de hoje do ‘El País’, o líder do governo espanhol tentou, desta forma, calar as insinuações dos adversários do PP – Partido Popular e do Ciudadanos, além da formação de extrema direita Vox, de que o o Governo espanhol iria ceder às pressões dos independentistas catalães para ganhar as próximas eleições legislativas, agendadas para 28 de abril.