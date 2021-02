Marta Temido: “Atingimos em janeiro novo máximo diário de testes”

A ministra da Saúde, Marta Temido, adiantou que em janeiro se atingiu um novo máximo diário de testes, com o número a fixar-se em 77 mil, embora não tenha adiantado o dia em questão. Em conferência de imprensa, juntamente com Válter Fonseca da Direção-Geral da Saúde (DGS), a governante acrescentou que um “número elevado de testes é a melhor forma de garantir que continuamos a detetar precocemente os casos”.

Juntamente com a DGS, o Ministério da Saúde vai alargar o rastreio de contactos, uma vez que os testes preconizados atualmente só identificam contactos de alto risco. “Não podemos deixar cair o número de testes, mesmo que a epidemia pareça exigir menos testes”, disse Marta Temido na conferência de imprensa.

Questionada sobre o auxílio de Espanha e da Áustria, Marta Temido admitiu que Portugal está a trabalhar e a articular-se com vários países em simultâneo, tendo vários apoios e colaborações possíveis. “Neste momento aquilo que recebemos do governo austríaco foi um conjunto de vagas em cuidados intensivos para uma eventual transferência”, disse a governante, acrescentando que o país procedeu também algumas transferências para outras regiões do país, inclusive para a Madeira.

Sobre a possibilidade de Portugal receber recursos humanos, Marta Temido afirmou que este “é o mais difícil de mobilizar neste momento, uma vez que todos os países enfrentam a pandemia”. A governante apontou que os hospitais se têm reorganizados, nomeadamente em termos de espaços, equipas e doentes, sendo que vários dos hospitais mais afetados “têm feito um esforço para abrir mais camas”

Relativamente a uma possível falha no stock de vacinas, Marta Temido sustentou que a gestão tem sido gerida de forma a que não faltem segundas doses para os cidadãos que já receberam uma primeira dose. “É uma gestão de riscos com princípio de prudência”, apontou a ministra, acrescentando que “não são utilizadas todas as vacinas mas que também não são descurados stocks”.