Lucros da Martifer caem 80% para 1,3 milhões em 2018

A Martifer registou lucros em 2018 de 1,3 milhões, 80% abaixo do registado em 2017, devido à resultados não recorrentes registados no ano passado. Em 2017 apresentaram lucros de 6,5 milhões.

Esta diferença no lucro atribuível aos acionistas, prende-se com a venda, no ano passado, do projecto Âncora, um consórcio que a Martifer tinha com a Galp em energia eólica.

Os resultados operacionais fixaram-se em 217,4 milhões, dos quais 125,7 milhões advieram da construção metálica, 82,2 milhões da indústria naval e 14,1 milhões do setor das renováveis.

Em comparação com o ano passado os proveitos subiram 16,8%.

As exportações, assim como, o volume de negócios fora de Portugal representaram 66% da faturação total do grupo no ano passado. Em relação ao EBITDA, a Martifer destacou “uma melhoria significativa” atingindo os 15,2 milhões de euros, o que traduz um crescimento homólogo de 78%.

A carteira de encomendas na construção metálica e industria naval com o valor de 373 milhões é “a mais robusta dos últimos cinco anos”.

A carteira de encomendas subiu 23,1% em 2018.

A dívida bruta reduziu-se em 17 milhões fixando-se no final do ano nos 219 milhões de euros. Já a dívida líquida teve uma redução de 3 milhões para 186 milhões de euros.

(atualizada às 19h12)