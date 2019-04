Matos Fernandes: “Aeroporto com menos problemas ambientais é o que já existe” no Montijo

O ministro do Ambiente reiterou esta quarta-feira que o aeroporto que provoca menos problemas ambientais “é aquele que já existe” no Montijo, lembrando que o primeiro estudo de impacto “não tinha densidade de informação para ser considerado conforme”.

“O aeroporto que provoca menos impactos ambientais em boa parte é aquele que já existe, a base área do Montijo”, disse João Pedro Matos Fernandes, que falava na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, no parlamento, depois de um requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda (BE) sobre a assinatura do acordo entre o Governo e a ANA Aeroportos.

O ministro realçou que o estudo não é da responsabilidade da sua tutela, e que existem dois impactos maiores que outros, nomeadamente o ruído, “que será maior do que o já existente”, e o impacto na avifauna da Reserva Natural do Tejo.

“Por isso venha o estudo de impacto ambiental bem feito para ser ‘sine qua non’. [O primeiro estudo] não foi chumbado. Não tinha era a densidade de informação para ser considerado conforme. Foi preciso melhorá-lo”, disse o ministro.

Matos Fernandes sublinhou ainda que este foi devolvido ao promotor e que está “a demorar mais de um ano” para ser novamente dado a conhecer devido ao facto de ter “fragilidades”.

“Ainda não está na nossa posse, esperamos que em breve o tenhamos na nossa mão”, frisou.