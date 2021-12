Com a reunião decisiva da Comissão Política do PS marcada para a noite de segunda-feira, todos os caminhos da próxima bancada parlamentar irão dar a Lisboa, ficando esclarecidas todas as dúvidas quanto ao efeito que o secretário-geral terá na definição das listas de candidatos às legislativas de 30 de janeiro de 2022. Estará nas mãos de António Costa definir se Fernando Medina volta à ribalta após a surpreendente derrota autárquica em Lisboa e até que ponto haverá renovação geracional entre os deputados do PS.

Ao que o Jornal Económico apurou, a decisão quanto à inclusão de Medina na lista de deputados pelo maior círculo eleitoral será deixada para António Costa, que tem a seu cargo um terço das escolhas, naquilo que é designado como quota nacional. Mas ninguém espera que, a concretizar-se a candidatura do derrotado por Carlos Moedas, este venha assumir o mandato. Deverá em vez disso integrar um futuro executivo socialista após ter sido secretário de Estado do Emprego e da Formação Profissional e secretário de Estado da Indústria e Desenvolvimento quando José Sócrates era primeiro-ministro.

