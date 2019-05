Medina reeleito presidente da direção da Associação de Turismo de Lisboa

Fão é o segundo balcão de proximidade e conveniência a abrir as portas, depois de Abraveses, em Viseu. São balcões tipicamente mais pequenos do que os tradicionais e abrem em localidades privadas de serviços bancários. Até ao final de maio vão ser inaugurados os balcões de Ferro (Covilhã), Ferreira do Alentejo, seguindo-se depois Oiã (Oliveira do Bairro), Pedras Salgadas (Vila Pouca de Aguiar) e Avanca (Estarreja), anuncia o banco da Associação Mutualista Montepio Geral.