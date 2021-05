MEL, uma família às direitas. Ouça o podcast “Maquiavel para Principiantes” de Rui Calafate

Uma família às direitas! A convenção do MEL junta toda a direita política por estes dias em Lisboa numa altura em que Rui Rio faz contas às autárquicas e Rui Moreira está a braços com o julgamento do caso Selminho.

Nesta edição vamos olhar para uma comissão parlamentar de inquérito que teve uma duração recorde, para os sete pecados capitais que Mario Draghi terá que evitar em Itália e para as alterações ao panorama nacional e internacional do sempre efervescente mundo dos media.

Tempo ainda para olhar para as sugestões culturais e para a pertinente pergunta da semana.

Este podcast do JE e da autoria de Rui Calafate, conta com a condução de José Carlos Lourinho e o som é cuidado por Nuno Braga. A música está a cargo de KaSpar.

Semana a semana, Rui Calafate folheia este manual com frieza, independência e racionalidade, trazendo temas que vão da política nacional ao panorama internacional, passando pela comunicação e media. No final, conheça as sugestões culturais e as notas mais importantes da semana.