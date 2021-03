Mercado de automóveis usados quebra 33% em janeiro em termos homólogos

O Standvirtual reporta uma quebra de 33% no mercado de automóveis usados em janeiro, quando comparado com igual período do ano anterior. As conclusões foram apresentadas através do habitual barómetro do site esta sexta-feira e revelam ainda que o tráfego no portal se manteve estável em fevereiro relativamente ao mês anterior.

A comunicação do maior portal automóvel em Portugal faz ainda saber que o mercado de novas viaturas contraiu 53,6% em termos homólogos, considerando ligeiros e pesados. Já o segmento de motociclos, triciclos e quadriciclos quebros 33,9% neste mesmo período.

Por outro lado, o preço médio das viaturas subiu 24%, destaca o barómetro, uma consequência da limitada oferta abaixo dos 10 mil euros, que contabiliza menos de 25% do mercado, e da redução substancial de retomas e dos leilões que estas geram.

Ainda assim, os oradores que figuraram na apresentação preferiram destacar o resultado melhor do que antecipado de muitos dos seus clientes em fevereiro.

“Por estarmos tão no interior, desde cedo tivemos de nos adaptar. E esta pandemia ainda veio acentuar mais as distâncias. Se antes 60 ou 70% do que vendia era para fora de Portalegre, num raio de 50km, agora diria que é 85 a 90%. Tivemos de investir nos canais digitais e comunicar para todo o país”, revela Francisco Gil, sócio gerente da F. Gil Comércio Automóvel.

Outro ponto de foco foram os esforços de digitalização dos canais de venda num sector que depende ainda muito de uma experiência de compra presencial.

“Investimos muito no site, porque desde o primeiro confinamento o tráfego aumentou e tivemos de reforçar o apoio ao cliente online. Criamos um chat, que não existia, e contratámos um vendedor digital. E isto fez toda a diferença. Esta pessoa passou a responder instantaneamente às dúvidas dos clientes, provocou interação com quem visitava o site e começou a conduzir todo o processo de venda por via digital. Ainda não é uma venda totalmente online, mas estamos a evoluir nesse sentido”, explicou André Marques da Silva, administrador da MSCAR.