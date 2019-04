Mercado de escritórios em Lisboa caiu 45% no primeiro trimestre de 2019

No final do primeiro trimestre de 2019, o mercado de escritórios de Lisboa registou um volume total de absorção de 22.349 metros. Números que face ao período homólogo do ano anterior 2018, onde haviam sido transacionados 40.340 metros quadrados, revelam uma descida acentuada desta atividade de 45%, segundo os dados revelados pela consultora imobiliária Savills.

No período em análise, foram registadas 36 operações, que significam uma descida de 28% em relação ao número de operações realizadas no primeiro trimestre de 2018. Também na região do Porto, estas quedas foram sentidas de forma acentuada.

No primeiro trimestre de 2018, tinha sido ocupada uma área de escritórios de 29.772 metros quadrados, ao passo que no primeiro trimestre de 2019, os números caíram para os 3.362 metros quadrados.

Em declarações ao Jornal Económico, Alexandra Portugal Gomes Senior Analyst Research Market da Savills Portugal, afirma que “estas quebras de take-up devem-se apenas à atual falta de oferta nova no mercado”, isto porque “apesar da falta de oferta estar no cerne da descida de atividade no mercado de escritórios de Lisboa, a procura continua a demonstrar muito dinamismo e o interesse crescente pelas empresas expandirem os seus negócios na cidade de Lisboa continuará a fazer-se sentir”.

Sobre se a falta de oferta poderá influenciar o valor deste setor, a responsável refere que “as rendas prime continuam a demonstrar uma evolução positiva em ambos os mercados (Lisboa e Porto), sendo expectável um crescimento mais acentuado quando os novos projetos que se encontram em pipeline entrarem no mercado”.