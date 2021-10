Mercadona abriu hoje supermercado de Leça da Palmeira

A Mercadona abriu hoje um supermercado em Leça da Palmeira, distrito do Porto, criando 65 postos de trabalho, com contrato sem termo.

Esta é a segunda loja no concelho de Matosinhos e conta com uma área de vendas de 1.900 metros quadrados.

A empresa prevê abrir ainda este ano quatro novos supermercados em Portugal. A próxima abertura está prevista para o dia 26 de outubro em Vila do Conde.

A retalhista espanhola conta com 25 lojas em Portugal, nos distritos do Porto, Braga, Aveiro e Viana do Castelo. Este ano já abriu cinco das nove lojas previstas. Este ano, a empresa prevê investir 150 milhões de euros e recrutar um total de 600 pessoas, com contrato de efetividade desde o primeiro dia.

Em 2020, com a abertura de 10 lojas em Portugal, a Mercadona fechou o ano com um total de 20 supermercados no país e alcançou um volume de vendas de 186 milhões de euros.