A Mercadona comprou um total de 217 milhões de euros a fornecedores portugueses no ano passado, apurou o Jornal Económico junto de fonte oficial do grupo espanhol de distribuição. Por norma, a Mercadona apenas comunica para o exterior os dados de compras comerciais a fornecedores nacionais, ou seja as compras de produtos que tem à venda nas suas lojas. Este ano, pela primeira vez, o Jornal Económico conseguiu obter os dados de compras globais, ou seja, compras comerciais e não comerciais, da Mercadona a fornecedores portugueses, incluindo empresas nacionais que estabeleceram parcerias duradouras com a Mercadona para fornecer toda a cadeia de logística e distribuição do grupo, não só em Portugal, mas também em Espanha, a uma escala verdadeiramente ibérica. É o caso, por exemplo, da Ramalhos, uma PME -Pequena e Média Empresa especializada no fabrico de fornos e sediada em Águeda.

Antecipando a sua entrada no mercado nacional, que se concretizou em 2019, a Mercadona começou a estabelecer relações preferenciais com fornecedores portugueses desde 2016, nessa altura apenas para abastecer as lojas do grupo a funcionar em Espanha. Nesse ano de 2016, as compras da Mercadona a fornecedores portugueses, apenas na vertente comercial, ascenderam a 52 milhões de euros.

