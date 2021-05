A segunda quinzena de maio tem sido consideravelmente calma nos mercados acionistas, não tendo ocorrido movimentos de grande destaque em ambos os lados do Atlântico. Após perderem algum terreno no início do mês, as bolsas europeias e de Wall Street registaram uma recuperação gradual, regressando novamente para próximo de máximos históricos, em torno dos quais têm vindo a lateralizar nos últimos dias. O S&P 500 segue em torno dos 4.200 pontos e, em território europeu, o Stoxx 600 cota perto dos 445 pontos.

A temática da inflação e o impacto nas decisões de política monetária da Reserva Federal norte-americana (Fed) e do Banco Central Europeu (BCE) têm gerado bastante discussão e expectativas nos mercados financeiros. Numa altura em que o programa de vacinação norte-americano continua de “vento em popa” e os da zona euro começam a ganhar ímpeto, as perspetivas para o futuro das respetivas economias são cada vez mais otimistas.

