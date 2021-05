“Mercados em Ação”. “Expectativa para a indústria já é de forte expansão na Europa e EUA”

Na última edição do programa “Mercados em Ação”, da plataforma multimédia JE TV, o painel fez uma antevisão do que os índices Purchasing Managers Index (PMI) poderão na sexta-feira sinalizar sobre o clima económico nos dois lados do Atlântico.

“As expectativas para a indústria nos próximos meses já é de forte expansão e isso tem a ver com o facto de se começar a desconfinar e das campanhas de vacinação estarem a correr bem”, destacou Pedro Lino, administrador da Optimize Investment Partners, no programa da JE TV.