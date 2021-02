“Mercados em Ação”. “GameStop? O que é novo é a democratização no acesso aos mercados”

Na última edição do programa “Mercados em Ação”, da plataforma multimédia JE TV, Pedro Lino, administrador da Optimize Investment Partners, analisou as causas e o impacto do fenómeno ‘GameStop’, o ataque organizado na rede social Reddit contra a prática de short-selling pelos hedge funds.

Pequenos investidores organizaram-se na internet para valorizar as ações GameStop e provocar danos aos poderosos ‘hedge funds’ que apostaram contra a empresa. A retalhista de jogos estava em dificuldades devido ao confinamento e sob ataque pelos fundos, que utilizaram a venda a descoberto, short-selling em inglês, para lucrar com a queda das ações.

Nesse processo, os ‘hedge funds’ pedem emprestadas ações que acreditam vão desvalorizar, vendem logo e quando a cotação desce recompram e devolvem, ficando com o diferencial. O contra-ataque foi organizado pelos pequenos investidores no wallstreetbets, uma comunidade de três milhões que se reúne num website (o Reddit) para discutir e emitir opiniões sobre ações.