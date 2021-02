“Mercados em Ação”. “Haverá contração do consumo e do investimento no primeiro trimestre de 2021”

Na última edição do programa “Mercados em Ação”, da plataforma multimédia JE TV, foram analisados os dados económicos divulgados nos dois lados do Atlântico. “É seguro que a atividade económica é diretamente proporcional ao crescimento do PIB, por isso, provavelmente o facto de termos confinado mais tarde implicou uma melhoria dessa atividade”, admitiu Pedro Lino, administrador da Optimize Investment Partners.

No entanto, este comentador perspetiva uma contração do consumo e do investimento no primeiro trimestre de 2021.

A economia portuguesa teve uma contração de 7,6% em 2020, em termos homólogos, segundo a estimativa rápida divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), esta terça-feira. A pandemia levou assim e conforme antecipado à maior recessão da economia portuguesa em Portugal desde o 25 de abril e, segundo os dados disponíveis consultados pelo Jornal Económico, pelo menos desde a década de 60. Contudo, a quebra foi inferior ao esperado pelo Governo no Orçamento do Estado para 2021 e pelas instituições nacionais e internacionais.