Mercados em Ação: “Saída da Semapa do PSI20 é um fator de preocupação”

O racional da OPA da Sodim à holding industrial Semapa, o eventual reforço da oferta e as consequências desta operação no futuro da Semapa no PSI 20 foram temas em análise na última edição do programa “Mercados em Ação”, da plataforma multimédia JE TV, que contou com a presença de Gonçalo Lima, equity sales trader do Millennium investment banking.

“Saída da Semapa do PSI20? Acho que isto é um claro fator de preocupação. Vamos perdendo a conta-gotas grandes cotadas, cotadas de peso e que tinham expressão lá fora e captavam investimento estrangeiro. Vamos perder a força de um dos principais veículos para captar investimento estrangeiro”, realçou o analista neste programa.